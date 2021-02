Ludwigshafen. Fast die Hälfte aller Dächer in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis eignen sich gut für die Nutzung von Solarenergie. Dies geht aus einem Solarkataster des Landes hervor. Über die technischen Möglichkeiten informieren zwei kostenlose Online-Seminare, die die Stadtverwaltung, der Rhein-Pfalz-Kreis und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz anbieten. Am Montag, 22. Februar, informiert Matthias Unnath, Energieberater der Verbraucherzentrale, über den Einsatz von Photovoltaik auf dem Dach. Danach erläutert Ellen Schlomka, Klimaschutzkoordinatorin der Stadt, das städtische Solarkataster und den Wirtschaftlichkeitsrechner. Beim zweiten Seminar am 10. März informiert Fabian Fehrenbach über das Thema „Solarstrom vom Balkon – eine Alternative auch für Mieter“. Eine Anmeldung ist unter Tel. 0621/504-22 38 oder online auf www.vhs-lu.de möglich. ott