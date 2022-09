An gleich zwei aufeinander folgenden Tagen sind zwei Männer in Ludwigshafen und Freinsheim festgenommen worden, weil sie mit Schusswaffen hantiert haben. So hat in der Ludwigshafener Innenstadt ein 18-Jähriger mit einer Softairpistole herumgefuchtelt und damit Aufmerksamkeit erregt. Am Freitagabend hätten mehrere Passanten den jungen Mann bei den Einsatzkräften gemeldet, teilte die Polizei am

...