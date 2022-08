So viele Nachwuchskräfte wie noch nie

Ludwigshafen. Bei der Stadtverwaltung startet für die Azubis das neue Ausbildungsjahr. 34 Jugendliche und junge Erwachsene sind hierfür zu ihren Berufsstart am gestrigen Montagmorgen in das Wilhelm-Hack-Museum gekommen. Das erste Kennenlernen gab es schon früher, als Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck die neuen Auszubildenden Anfang Juli begrüßte.

Neben 34 neuen Nachwuchskräften in den Ausbildungsberufen der Verwaltung beginnen außerdem 17 Anwärter ihre Ausbildung bei der Stadt. Außerdem starten zwei Studierende ihren Bachelor of Engineering mit der Fachrichtung Infrastruktur. Außerdem gibt es 14 duale Studienplätze, davon in Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaftslehre und Soziale Arbeit. Damit treten insgesamt 67 junge Menschen ihre Ausbildung an. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, „so viele wie noch nie“. Seit 1997 schreibt die Stadt Ludwigshafen Ausbildungsplätze aus. Im Schnitt beginnen dort 30 bis 60 junge Menschen ihre Berufsausbildung. Im Vorjahr 2021 waren es 56 junge Frauen und Männer, 2020 lag die Zahl bei 50.

Neben der Begrüßung der neuen Auszubildenden wurden am Montag auch zwölf Absolventen verabschiedet, die ihre Ausbildung beziehungsweise ihr duales Studium in diesem Jahr abgeschlossen haben – darunter eine Kfz-Mechatronikerin, eine Bestattungsfachkraft sowie ein Bauingenieur, der sein Studium bereits im Frühjahr dieses Jahres beendet hat. Beate Steeg richtete dabei als Dezernentin für Soziales und Integration sowohl die Begrüßungsworte an die neuen Azubis als auch die Dankesworte an die Absolventen.

Wer sich für das Ausbildungsjahr 2023 bei der Stadtverwaltung bewerben möchte, hat hierzu noch bis zum 30. September Gelegenheit. Bis dahin können noch Bewerbungsunterlagen an Mail ausbildung@ludwigshafen.de geschickt werden. Dabei bildet die Stadt in 19 verschiedenen Ausbildungsberufen aus, die vom Verwaltungsbereich bis zum Bäderbetrieb sowie dem Garten- und Landschaftsbau wie auch der Fachrichtung Archiv oder Bibliothek reichen.