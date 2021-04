So reagieren Ludwigshafener Grüne auf Kanzlerkandidatin Baerbock

Ludwigshafen. Die Entscheidung der Grünen, mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl im September zu gehen, stößt in Ludwigshafen auf positive Resonanz. „Wir freuen uns riesig über die Kandidatur von Annalena“, kommentiert Konstantin Fröhlich, Vorstandssprecher des hiesigen Kreisverbands. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik habe eine Partei jenseits von SPD und CDU die Chance, die Regierung anzuführen. „Dieser Wechsel ist dringend notwendig.“

„Der Wahlkampf, der nun vor uns liegt, ist angesichts der pandemischen Situation ein schwieriger. Mit Annalena als Kanzlerkandidatin stehen wir Grüne nicht für ein ,weiter so‘ und eine Rückkehr in die vermeintliche Normalität. Wir ziehen voller Enthusiasmus in den Wahlkampf und werden den Menschen ein Angebot für eine grünere, progressivere, sozialere und demokratischere Zukunft für unser Land machen“, sagt Co-Sprecherin Tenko Saphira Bauer.



Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar (Mannheimer Morgen) Mehr erfahren