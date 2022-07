Skatenight rollt nach Altrip

Ludwigshafen. Die Skatenight Ludwigshafen fährt nach Altrip. Vom Berliner Platz aus warten auf die Teilnehmenden am Mittwoch, 20. Juli, um 19.20 Uhr, insgesamt 28 Kilometer nach Altrip und wieder zurück. Die Strecke der bereits dritten Skatenight in dieser Saison sei besonders: „Kilometerlang bester Asphalt durch Wald und über Wiesen“, so die Veranstalter.

Rund 220 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten sie bei der letzten Skatenight – der Badeseen-Tour – begleitet. Die Überlandstrecke sei nun etwas sportlicher. „Aber wer bei den letzten Terminen oder in Mannheim ohne Problem die zwei Runden mitrollen konnte, schafft auch die“, teilen die Rhein-Neckar Skater mit.

Pause am Getränkestand

Los geht’s am Mittwoch am Berliner Platz. © Rittelmann

Bis 19 Uhr können am Berliner Platz kostenlos Helme ausgeliehen werden. In der Pause gibt es Getränke zu kaufen – Wasser, Isogetränke und Apfelschorle. Die Einnahmen nutzen die Rhein-Neckar-Skater, um die Finanzierung der Skatenight zu sichern. Teilnehmen kann jeder, der sicher auf Inlineskates oder Rollschuhen fährt. Wer mit dem Skateboard mitkommt, soll sich im hinteren Teilnehmerfeld halten.

Wer das Gefühl hat, noch mehr Übung zu brauchen, solle zunächst eine Skatenight mit Einsteigerrunde ausprobieren, schreiben die Veranstalter auf ihrer Webseite. Am 3. August bleibt die Skatenight Ludwigshafen dann wieder in der Stadt und rollt im gewohnten Zwei-Runden-Takt. soge