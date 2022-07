Skatenight Ludwigshafen rollt zu zwei Badeseen

Ludwigshafen. Die zweite Skatenight Ludwigshafen rollt nach langer Corona-Pause am kommenden Mittwoch, 6. Juli, ab 19.30 Uhr zu den zwei Ludwigshafener Badeseen. Start ist am Berliner Platz, wo Skaterinnen und Skater sich ab 19 Uhr auch kostenlos Helme ausleihen können. Wem 19.30 Uhr zu früh ist, kann ab 20.30 Uhr auch am Berliner Platz zur zweiten Runde einsteigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf Runde eins rollen die Skater in großem Bogen zur und um die Blies. Weil es zum Baden nicht reichen wird, gibt es wie gewohnt in der Pause Getränke zu kaufen. Runde zwei führt in den Ludwigshafener Norden zum Willersinn-Weiher. Beide Runden bieten schöne, breite Straßen mit kühlem Fahrtwind. Damit es Spaß macht, gibt es immer Musik und gute Laune. Die Runden sind etwa elf Kilometer lang. Teilnehmen kann jeder, der sicher auf Inlineskates, Rollschuhen oder Skateboards fahren kann. Eine Woche später am 13. Juli startet auch die Skatenight in Mannheim.