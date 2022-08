Skatenight in Ludwigshafen - Sportler rollen nach Maxdorf

Ludwigshafen. Es ist die letzte Chance in diesem Jahr, auf Autostraßen außerhalb der Stadt zu skaten: Bei der Skatenight Ludwigshafen am Mittwoch, 31. August, heißt das Ziel und der Pausenort Maxdorf. Das teilte der Veranstalter Rhein-Neckar Skater mit. Treffpunkt ist ab 19 Uhr der Berliner Platz in der Innenstadt, los geht es um 19.30 Uhr. Das Zwischenziel ist Maxdorf, das Ende dann wieder am Berliner Platz.

Am Start können sich Skaterinnen und Skater kostenlos Helme ausleihen, hieß es weiter. Zudem sollten die Teilnehmenden wegen der früher einbrechenden Dunkelheit eine Beleuchtung – wie Blinkies oder Taschenlampen – mitbringen.

Jeder kann mitmachen

Bei der Pause in Maxdorf gebe es auch wie gewohnt Getränke zu kaufen, so die Rhein-Neckar Skater. Der Verkauf sei – neben der Unterstützung durch die Sparkasse Vorderpfalz und den ASB Ludwigshafen – die wesentliche Finanzierungsquelle der kostenlosen Skatenight, die von ganz vielen Ehrenamtlichen der Rhein-Neckar Skater auf die Rollen gestellt werde.

Teilnehmen kann jeder, der sicher auf Inlineskates oder Rollschuhen fahren kann. Auch wenn viele mit dabei seien – eng werde es selten, sind die Veranstalter überzeugt. Denn jeder fahre sein eigenes Tempo. Auch Skateboards dürfen gern mit von der Partie sein, sollten sich aber im hinteren Teilnehmerfeld halten, hieß es weiter.