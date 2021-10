Sitzungen weiter hybrid und digital

Ludwigshafen. Die Sitzungen der Gremien in Ludwigshafen werden noch mindestens bis zum 31. März 2022 in hybrider oder rein digitaler Form stattfinden. Einen Antrag der CDU-Fraktion, aufgrund der sich entspannenden Pandemielage wieder zu Präsenzsitzungen zurückzukehren, lehnte das Kommunalparlament am Montag mit breiter Mehrheit ab. Fraktionschef und Internist Peter Uebel hatte es aus medizinischer Sicht als „kalkulierbares Risiko“ eingeordnet, Ausschusssitzungen wieder bei voller Anwesenheit der Mitglieder auszurichten. Aus rechtlicher Sicht lägen keine Gründe mehr vor, die Sitzungen weiterhin digital abzuhalten.

Die übrigen Fraktionen sahen das durch die Bank anders. Gerade bei kurzen Ausschuss-Terminen biete das Online-Format viele Vorteile, sagte etwa David Guthier (SPD) – beispielsweise die bessere Vereinbarkeit mit dem Familienleben. Heike Heß (Grüne im Rat) widersprach Uebel deutlich. Unter den Gremienmitgliedern seien unter Umständen ungeimpfte Personen, die für die Sitzungen auch keinen Test nachweisen müssten, was Risiken berge. Heinz Zell (Forum und Piraten) bezeichnete die Online-Sitzungen als „Bereicherung“. Und auch die AfD, die Linke und die FWG stimmten gegen den CDU-Antrag. jei