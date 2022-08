Sirenen in Ludwigshafen werden ab Freitag gewartet

Ludwigshafen. In Ludwigshafen steht die alljährliche Wartung der Warnsirenen im Stadtgebiet an. Wie die Verwaltung mitteilt, geht es an diesem Freitag, 5. August, los. Bei den Wartungsarbeiten wird unter anderem die Funktion jeder einzelnen Motorsirene für einige Sekunden überprüft. „Dabei ist es möglich, dass die jeweilige Motorsirene für diese kurze Zeit zu hören ist“, heißt es in einer Mitteilung. Die Wartung dauert voraussichtlich bis zur Mitte der kommenden Woche.

Entlang der BASF sind die Warnsirenen bereits elektronisch. © Prosswitz

Im Ludwigshafener Stadtgebiet gibt es aktuell 34 Warnsirenen. Die meisten davon sind Motorsirenen. Nach einem Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2020 werden diese noch bis Anfang 2023 durch elektronische Hochleistungssirenen ersetzt.