Die Detailplanung zu neuen Signalen bei den Gleisanlagen Am Schießgraben am Übergang in die Raiffeisenstraße stellte Johannes Becker von der Rhein-Neckar- Verkehr (rnv) den Mitgliedern des Ortsbeirats Oggersheim vor. Es gebe noch keine Signale für den Straßenverkehr an dieser Kreuzung. Der Übergang sei gefährlich, schlecht einzusehen und berge ein hohes Risiko für Kollisionen, verdeutlichte

...