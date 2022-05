Siebenjähriger findet Geldbeutel und verhält sich vorbildlich

Ludwigshafen. Ganz vorbildlich hat sich laut Polizei der siebenjährige Ben verhalten, als er in der Yorckstraße in Ludwigshafen einen verlorenen Geldbeutel fand. Für Ben gab es nämlich nur einen richtigen Weg: das Fundstück bei der Polizei abzugeben. Im Portemonnaie befanden sich nach Angaben der Beamten rund 100 Euro Bargeld und diverse Karten. Kein Wunder, dass der 61-jährige Eigentümer der Börse überglücklich war, dank Ben alles wiederzubekommen.

Ben war an diesem Tag „ein Vorbild für viele Kinder und verriet den Beamten ganz nebenbei, dass er auch später gerne mal Polizist werden würde“, schreibt eine Sprecherin des Präsidiums über den Vorfall, der sich bereits am 19. April ereignet habe. Als Anerkennung für seine Ehrlichkeit durfte Ben nun schon einmal seinen zukünftigen Arbeitsplatz ein bisschen näher kennenlernen. Mit einem neuen Rucksack – inklusive Polizeiteddy, Brotdose und Stiften – durfte der Siebenjährige einen Streifenwagen genau unter die Lupe nehmen, ebenso wie das Dienststellengebäude der Polizei und sogar eine Gefängniszelle. „Ben war sich hier jedoch sicher, dass er diese in Zukunft nur von außen sehen möchte“, heißt es in der Mitteilung der Beamten.

