Sexueller Übergriff auf 13-Jährige - Polizei sucht mit Phantombild nach Täter

Ludwigshafen. Nach dem sexuellen Übergriff auf eine 13-Jährige am 23. März in Ludwigshafen haben Spezialisten des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz ein Phantombild des Täters erstellt. Der Mann hatte laut Polizei ein 13-jähriges Mädchen in der Unterführung der Heny-Roos-Passage (zwischen Berliner Platz und Rheinufer) am 23. März gegen 18.40 Uhr gegen ihren Willen unsittlich angefasst und geküsst.

Nach dem sexuellen Übergriff auf eine 13-Jährige am 23. März in Ludwigshafen haben Spezialisten des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz ein Phantombild des Täters erstellt. © Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Wie die Polizei mitteilte, werden nun mithilfe des Phantombildes Zeugen gesucht, die Hinweise zum Täter geben können. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 20 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß, hagere Gestalt, dunkler Teint, Dreitagebart, trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit blau-rotem Schmetterlingsaufdruck und eine schwarze Schildmütze mit weißem Logo.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2722 oder 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k2@polizei.rlp.de entgegen.