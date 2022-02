Sexuelle Belästigungen - Täterverdächtiger in Ludwigshafen ermittelt

Ludwigshafen. Ein 15-Jähriger hat am Dienstagabend gegen 19.10 Uhr zwei 15-jährige Mädchen in der Einsteinstraße in Ludwigshafen belästigt. Wie die Polizei berichtet, berührte der Jugendliche eines dieser Mädchen unsittlich. Den Angaben zufolge schrien die beiden Mädchen laut und es kam zum Handgemenge. Der Vater eines der Mädchens wurde auf die Situation aufmerksam und informierte die Polizei. Im Anschluss versuchte er, den 15-Jährigen bei dessen Flucht zu verfolgen. Der Vater konnte nun in der Bgm.-Trupp-Straße beobachten, wie der 15-Jährige zwei 13-jährige Mädchen ansprach und diese wegrannten. Die alarmierten Polizeikräfte konnten den 15-Jährigen vorläufig festnehmen. Nach der Feststellung seiner Personalien wurde er an seine Eltern übergeben.

Ob ein Zusammenhang mit den weiteren sexuellen Belästigungen in Oppau besteht, ist noch offen. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621/963-2773 entgegen.