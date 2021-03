Ludwigshafen. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei ermitteln wegen einer sexuellen Belästigung in Oppau und haben dazu ein Fahndungsfoto veröffentlicht. Nach Behördenangaben hatte der Mann am 7. August 2020 eine damals 25-jährige Frau gegen 9.25 Uhr vor der Filiale einer Drogeriekette in der Kurt-Schumacher-Straße sexuell belästigt und unsittlich berührt. Der Täter wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0621/963-2724 sowie 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k2@polizei.rlp.de entgegen genommen. ott (Bild: Polizei)