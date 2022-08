Sexuelle Belästigung eines 16-Jährigen in Ludwigshafen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein 16-Jähriger ist am Sonntagnachmittag von einem unbekannten Mann in Ludwigshafen angesprochen und am Genitalbereich an der Hose berührt worden. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der unbekannte Mann anschließend. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Spatenstraße vor einer Bibliothek gegen 14.30 Uhr.

Der Mann war etwa 1.75 Meter groß, circa 50 Jahre alt, trug Glatze und hatte einen dicken Bauch. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621/963-2773 entgegen.

