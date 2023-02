Serientäter in Ludwigshafen? Erneut Fahrzeuge der Stadt beschädigt

Ludwigshafen. Unbekannte haben zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen sieben Fahrzeuge der Stadtverwaltung Ludwigshafen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, standen die Autos auf einem Parkplatz der Stadt in der Otto-Stabel-Straße. Zwischen 20.30 Uhr am Mittwoch und 5.30 Uhr am Donnerstag wurden die Reifen der sieben zivilen Fahrzeuge zerstochen.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits am Mittwochabend: In der Berliner Straße wurden zwischen 21.35 Uh r und 22.30 Uhr ebenfalls die Reifen eines Autos der Stadtverwaltung zerstochen.

Polizei sucht nach Zeugen

Ob zudem ein Zusammenhang zu zwei Autobränden in der Rheinstraße besteht, ist noch unklar. Dort standen gegen 19.30 Uhr zwei Autos der Stadtverwaltung in Flammen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden ist. Die Polizei gibt den Schaden mit rund 10 000 Euro an.

Zeugen zu den drei Vorfällen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 963-2122 bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden.