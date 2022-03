Speyer. In der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit zwischen 19.45 und 00.45 Uhr sind in Speyer, in der Fuchsweiher- und Lindenstraße, an ca. 20 Fahrzeugen jeweils mindestens ein Reifen platt aufgestochen worden. Dies teilte die Polizei mit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Täterhinweise liegen keine vor. Hinweise werden unter 06232 / 137-0 entgegengenommen.

