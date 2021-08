„Serie versäumter Chancen“

Ludwigshafen. Der Knall der tödlichen Explosion war noch in München zu hören, und das Ausmaß der Zerstörung war so immens, dass es sich für einen Augenzeugen ins „Phantastisch-Grauenhafte“ auswuchs. Am 21. September 1921 explodierte im Stickstoffwerk der BASF in Oppau ein mit etwa 4000 Tonnen Düngemittel gefülltes Silo. 561 Menschen starben, fast 2000 wurden verletzt, im Umkreis bis 80 Kilometer entstanden verheerende Schäden. An den 100. Jahrestag des Unglücks – laut Stadt die größte zivile Katastrophe in Deutschland – erinnert das Karl-Otto-Braun-Museum in Oppau seit Sonntag mit einer Ausstellung, für die der Förderverein Informationstafeln gestaltet und Fotos aus dem Archiv geholt hat. „Was für eine Katastrophe, was für ein Leid, was für eine Zerstörung“, sagte die neue BASF-Standortleitern Melanie Maas-Brunner bei der Eröffnung.

Die Explosion hatte sich morgens ereignet, viele Menschen wurden auf dem Weg zur Arbeit getötet. Der aus explosionsfähigem Ammoniumnitrat und Ammonsulfat bestehende Kunstdünger im Silo wurde üblicherweise mit „Lockerungssprengungen“ gelöst. Es wird vermutet, dass sie mit dem Unglück zusammenhängen, aber weil nichts übrigblieb, wurde die Ursache nie geklärt. Am Standort des Silos klaffte ein etwa 125 Meter langer, 90 Meter breiter und 20 Meter tiefer Krater. Vielerorts im Umkreis wurden Dächer abgedeckt und Fenster zerstört, noch in Worms und Heidelberg gab es Risse an Gebäuden und sogar in Frankfurt gingen Scheiben zu Bruch. „Praktisch alle 3800 Gebäude in Oppau waren betroffen“, sagte der Leiter des Stadtarchivs, Stefan Mörz. Er fühlte sich – wie Kämmerer Andreas Schwarz (SPD), der die erkrankte OB vertrat – an die Verwüstungen im Ahrtal erinnert. „Hier war es die Kraft einer Druckwelle, dort war es die Kraft des Wassers.“

Große Hilfsbereitschaft ausgelöst

Die Explosion löste große Hilfsbereitschaft aus, viele Menschen spendeten, und auch die französischen Besatzer halfen mit. „Die Bewältigung der Katastrophe war, zuerst einmal, das muss man sagen, ein Erfolg“, so Mörz. Die Personenschäden seien „umfassend“ beglichen worden, Werksangehörige, Nicht-Werksangehörige und Hinterbliebene seien „im Wesentlichen durch die BASF unterstützt“ worden. „So gut wie alle Forderungen, die gestellt wurden seitens der Betroffenen, wurden erfüllt.“

Auch der Wiederaufbau sei ein Erfolg gewesen. Mehr als 1600 Häuser in Oppau wurden laut Mörz repariert und 1000 neu gebaut, zudem wurden in der Vorderpfalz 10 000 weitere Bauschäden beseitigt. Die BASF habe dafür den Löwenanteil von 16 Millionen Goldmark bezahlt. Dennoch, so Mörz, könne man die Bewältigung „auch als eine Serie von versäumten Chancen sehen“. Er erinnerte an die Worte des damaligen BASF-Vorstandschefs Carl Bosch am Unglückstag, die Anilin werde für alles aufkommen. Faktisch stimme das. „Aber sie hat es eben nicht im Rahmen einer großzügigen und schnellen Geste gemacht, sondern sehr zäh, sie musste sich immer wieder bitten lassen.“

Ein wesentlicher Grund sei die Angst vor Haftung gewesen. Auch seien bei der Untersuchung der Unglücksursache „Dinge“ bei Lohnsystemen und Arbeitsabläufen, „die vielleicht nicht günstig waren“, in den Hintergrund gerückt. Deshalb sei das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und -nehmern vergiftet geblieben. Die Sprengungen seien zwar verboten worden, weitere Maßnahmen zur Förderung der Arbeitssicherheit habe es aber nicht gegeben. „Es brauchte für einen Wandel all dieser Dinge und versäumten Chancen noch einiges an furchtbaren Erfahrungen“, sagte Mörz, der auch auf die NS-Zeit und den Zweiten Weltkrieg einging.

Gedenken auf Friedhöfen geplant

Maas-Brunner sagte, das Unglück und jeder andere Unfall im Werk sei für die BASF eine „Mahnung, dass wir wirklich alles Erdenkliche dafür tun müssen, damit solche Unglücke nicht wieder geschehen“. Sie will am 21. September mit Jutta Steinruck und BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller auf dem Hauptfriedhof und den Friedhöfen in Edigheim und Oppau der Opfer gedenken, zudem soll abends im Stadtmuseum und am 12. November in Oppau ein Film zum Unglück gezeigt werden. Darin komme auch der Enkel eines damaligen Sprengmeisters zu Wort.

Der Vorsitzende des Fördervereins, Udo Scheuermann, sagte, man wolle mit der Ausstellung nicht anklagen, sondern daran erinnern, dass industrieller Fortschritt und modernere Lebensformen „auch ihre Risiken haben“.