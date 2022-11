Serie reißt nicht ab

Ludwigshafen. Die Serie setzt sich fort. Nachdem am 8. Oktober eine Straßenbahn in der Hauptstraße im Ludwigshafener Stadtteil Rheingönheim wegen Steinen auf den Schienen entgleist war, kommt es dort inzwischen wöchentlich zu vergleichbaren Vorfällen. Dreimal lagen nun schon Steine auf den Gleisen, jetzt waren es Scherben.

Laut Polizei ereignete sich der jüngste Vorfall am Sonntag, 30. Oktober. Gegen 12.20 Uhr meldete ein Straßenbahnfahrer, dass er gesehen hat, wie vier Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren Glasscherben auf die Schienen in der Hauptstraße gelegt hatten. Zu Schäden kam es nicht. „Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der Ermittlungen“, heißt es. Nach Aussage des Straßenbahnfahrers soll eines der Kinder einen gelben, ein weiteres einen grünen Pullover getragen haben. Im Nahbereich trafen die Ordnungshüter jedoch niemanden an. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen. Diese können sich unter Telefon 0621/963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de melden.

Bei der Entgleisung der Straßenbahn am 8. Oktober entstand ein Schaden von 300 000 Euro. Die beiden weiteren Vorfälle ereigneten sich am 16. und 22. Oktober. jei