Sensoren regeln Lüften

Ludwigshafen. Künftig regeln in Ludwigshafener Schulen und Kindertagesstätten spezielle Sensoren das Lüften der Räume. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, seien insgesamt 924 sogenannte CO2-Ampeln für die 37 Kitas und 22 Schulen geordert worden, um das Lüften in den Wintermonaten auf das notwendige Maß beschränken zu können. Diese sollen insbesondere in belüftbaren Räumen eingesetzt werden, die grundsätzlich von mehreren Personen gleichzeitig genutzt werden. Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) reduziert regelmäßiges Lüften das Infektionsrisiko erheblich. Zudem steigert es die Konzentrationsfähigkeit und beugt Ermüdungserscheinungen vor. Um ein einfaches Ablesen der CO2-Sensoren zu ermöglichen, werden die Werte im Ampelsystem mittels grün, gelb und rot leuchtenden Lämpchen dargestellt. Es werde mit einer ersten Teillieferung Anfang Dezember gerechnet, hieß es weiter von der Stadt.

In Ludwigshafen sind aktuell 461 Menschen mit Corona infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 98,5 (Montag) auf 91. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg leicht von 2,7 am Vortag auf 3,1 an. 338 Menschen sind seit Beginn der Pandemie in der Stadt an Corona gestorben. her