Seniorinnen aus Ludwigshafen vereiteln Betrugsversuche

Maudach. Eine 88-jährige Frau aus Ludwigshafen ist am Montagmorgen von einer angeblichen Mitarbeiterin der "Bundesfinanzverwaltung" angerufen worden. Wie die Polizei mitteilte, behauptete die Anruferin wegen einer Akte der Seniorin anzurufen. Diese erkannte den Betrugsversuch jedoch sofort und legte auf.

Eine 78-Jährige aus der Gartenstadt hat am Montag eine betrügerische SMS erhalten. In der Nachricht teilte angeblich ihr Kind mit, eine neue Handynummer zu haben, so die Polizei. Die Seniorin erkannte die betrügerische Absicht sofort und erstattete Anzeige.