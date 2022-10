Seniorin wird in Ludwigshafen auf offener Straße bestohlen

Ludwigshafen. Eine Frau ist am Dienstagmittag in Ludwigshafen bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 63-Jährige gegen 13.50 Uhr zu Fuß in der Hagellochstraße unterwegs, als ein Mann in ihren Trolly griff. Der Mann entfernte sich, nachdem die Frau ihn bemerkt hatte. Als die Seniorin nachschaute, bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel fehlte.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,80 Meter groß und 30 bis 35 Jahre alt. Er soll dichte schwarze Locken haben und mit einer Jeans, einem cremefarbenen Sweatshirt und einer blauen Weste bekleidet gewesen sin. Zudem soll er blaue Einweghandschuhe getragen haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2222 bei der Polizei zu melden.