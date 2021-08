Seniorin wird an Haustür Opfer von Trickdiebin - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Eine Seniorin ist am Mittwochnachmittag in Ludwigshafener Stadtteil Oppau Opfer einer Trickbetrügerin geworden. Wie die Polizei mitteilt, klingelte gegen 14 Uhr eine unbekannte Frau an der Haustür der Seniorin am Nordring. Die Unbekannte behauptete, dass der Sohn der Seniorin einen Unfall gehabt habe und jetzt dringend Geld benötigen würde. Die ältere Frau gab der Betrügerin mehrere Tauesend Euro, die anschließend mit dem Geld zu einem Auto ging, in dem sich eine weitere unbekannte Person befand. Die Trickdiebin wird als rund 1,80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt beschrieben. Sie soll blonde Haare gehabt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet habe, sich unter der Rufnummer 0621 963-2222 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1