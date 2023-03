Seniorin von falschem Wasserwerker in Ludwigshafen betrogen

Ludwigshafen. Ein falscher Wasserwerker hat in Ludwigshafen eine Seniorin um einen höheren dreistelligen Betrag betrogen. Wie die Polizei mitteilt, gab sich der Mann am Samstag gegen 21 Uhr an der Wohnung der Frau als Wasserwerker aus. Weiter gab er an, einen Wasserschaden in der Wohnung überprüfen zu müssen. Im Rahmen seiner Tätigkeit in der Wohnung forderte er den Geldbetrag von der Frau unter einem Vorwand und verließ kurz darauf die Wohnung.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,60 Meter groß, schwarze Haare, schwarzer Bart, langer schwarzer Mantel, schwarze Hose, schwarze Schuhe, Handschuhe. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621 963 2773 entgegen.