Seniorin im Ludwigshafener Zedtwitzpark mit dem Rad umgefahren - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Die Polizei sucht Zeugen eines Fahrradunfalls im Zedtwitzpark in Ludwigshafen. Wie die Beamten mitteilten, wurde bereits am Donnerstag, 10.November, gegen 16 Uhr, eine 81-Jährige von einer Radfahrerin umgefahren. Die Unbekannte soll dabei die gestürzte Seniorin ausgelacht haben und dann einfach weitergefahren sein. Die Verletzte sei so geschockt gewesen, dass es ihr nicht möglich war die Radfahrerin zu beschreiben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632122 bei der Polizei zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1