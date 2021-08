Seniorin händigt 14.000 Euro an falschen Polizeibeamten aus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Eine 80-Jährige aus Ludwigshafen ist am Donnerstag Opfer eines Trickbetrügers geworden. Wie die Polizei mitteilte, rief gegen 11.30 Uhr ein Unbekannter bei der Seniorin aus der Gartenstadt an und gab sich als Polizeibeamter des Bundeskriminalamts aus. Er behauptete, dass die Enkelin der Seniorin einen Unfall gehabt habe und dabei eine andere Person überfahren habe. Die Enkelin müsse nun sofort ins Gefängnis, es sei denn die Großmutter könne eine Kaution hinterlegen.

Geschickt erfand der Betrüger immer weitere Lügen, um die 80-Jährige von seiner Geschichte zu überzeugen. So leitete er sie unter anderem zu einer vermeintlichen Leitstelle der Polizei weiter, von der ihr der angebliche Vorfall bestätigt wurde. Schließlich forderte der Anrufer 40.000 Euro als Kaution. Die Frau, die ihrer Enkelin unbedingt helfen wollte, sagte, dass sie über diese große Summe nicht verfügte und bot stattdessen 14.000 Euro an. Der Betrüger willigte ein und vereinbarte ein Treffen an einem Übergabeort in der Jahnstraße in Lampertheim. Dort übergab die 80-Jährige das Geld an eine Frau.

Diese sei schlank gewesen, zwischen 25 und 30 Jahren und habe dunkle lange Haare gehabt. Zum Tatzeitpunkt habe die Frau eine kurze Hose und T-Shirt getragen. Sie sei mit einem schwarzen Auto gekommen. Zeugen der Übergabe in Lampertheim werden nun gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.