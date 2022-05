Seniorenrat fordert Eingreifen

Ludwigshafen. Der Seniorenrat der Stadt hat sich zu Wort gemeldet und fordert in der Diskussion um herumliegende E-Roller endlich ein Eingreifen: „Das E-Roller-Mikado muss ein Ende haben“, meint der Rat. Die von vielen Seiten – gerade jetzt auch von den Parteien – geführte Diskussion bezüglich der E-Roller veranlasse ihn, das Zitat „Besser spät als nie“ zu benutzen. Bei vielen Gelegenheiten hätten der Seniorenrat und auch der Beirat für Menschen mit Behinderungen frühzeitig auf die sich mehr und mehr verbreitenden Schwierigkeiten mit diesen neuartigen Fortbewegungsmitteln hingewiesen. „Herumliegende Roller sind für alle eine Gefahr“, beklagt der Rat. Während sich aber ein sehender und mobiler Mensch vielleicht noch mit einem Sprung „retten“ könne, sei das für Ältere und Menschen mit Behinderung nicht möglich.

„Wir hoffen daher sehr, dass endlich, mit Unterstützung aller Gremien, geeignete Gegenmaßnahmen und ein Weg in die richtige Richtung gefunden wird. Wir bitten gerade die Vertreter der politischen Parteien, die Thematik E-Roller mit in die gesetzgebenden Gremien zu nehmen“, macht der Rat deutlich. Technisch dürften keine unüberwindbaren Hürden im Wege stehen – bei den Leihrädern habe es diese massiven Probleme von Anfang an nicht gegeben, so der Seniorenrat. red

