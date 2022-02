Senior wird Opfer von falschen Polizisten

Ludwigshafen. „Guten Tag, wir sind von der Polizei“: Mit diesen Worten haben sich zwei Männer Zutritt zu der Wohnung eines 82-jährigen Ludwigshafeners verschafft und ihn um mehrere tausend Euro betrogen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, haben die zwei Unbekannten am Donnerstagabend an die Wohnungstür in der Kastanienstraße geklopft. Als der Senior den vermeintlichen Polizisten Einlass gewährte, forderten diese ihn auf, sein vorhandenes Bargeld vorzuzeigen, damit sie es auf „Echtheit“ überprüfen könnten. Nachdem er ihnen mehrere tausend Euro übergeben hatte, verließen sie die Wohnung. Kurze Zeit später realisierte der 82-Jährige, dass es sich um Betrüger gehandelt haben musste und verständigte die Polizei. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden. Zudem weisen die Beamten darauf hin, dass die Polizei niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern wird, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

