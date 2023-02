Senior aus Ludwigshafen verweigert Medikamente und kommt mit Handschellen in Klinik

Ludwigshafen. Ein 72-Jähriger ist am Montag in Ludwigshafen mit Handschellen ins Klinikum gebracht worden. Wie die Stadt mitteilt, verweigerte der Mann bereits seit einigen Tagen seine Medikamente. Gegen 10.30 Uhr zeigte er sich dann aggressiv gegenüber den Pflegekräften. Der Mann war kaum in der Lage, ein Gespräch mit den Einsatzkräften zu führen. Sie vermuteten, dass von dem 72-Jährigen eine Fremdgefährdung ausgehen könnte.

Daraufhin legte ihm der Kommunale Vollzugsdienst mit Handschellen an und brachte ihn in eine Klinik. Dort wurde er stationär aufgenommen.