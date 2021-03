Ludwigshafen. Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen ist am Montag mit rund 380 neuen Studentinnen und Studenten in das Sommersemester 2021 gestartet. Laut Mitteilung begrüßte das Präsidium um Peter Mudra (Bild), Edith Rüger-Muck und Ellen Bareis die Neulinge per Livestream. Das neue Semester wird weitgehend digital verlaufen. Das war bereits im Januar entschieden worden, um Studenten, Lehrkräften und Mitarbeitern Planungssicherheit zu geben. Das Online-Angebot soll punktuell durch Präsenzveranstaltungen ergänzt werden. Ob die Prüfungen in Präsenz oder online stattfinden, ist noch offen. jei (Bild: Ministerium)