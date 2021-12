Seltene Einblicke in Standort

Ludwigshafen. Den Ausblick vom Dach des Creation Centers, den Anstellungsantrag von BASF-Gründer Friedrich Engelhorn oder den Gang durch den Düker, einem Tunnel unter dem Rhein: All dies bekommen weder Besucher noch die meisten Mitarbeitende der BASF normalerweise zu sehen. Am Donnerstag, 16. Dezember, gewährt das Unternehmen von 16 bis 17 Uhr bei einer virtuellen Werksrundfahrt über den Standort Ludwigshafen auch Einblick in Orte, die ansonsten aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden dürfen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Online kann das Publikum einen Blick über die Schulter der Werkfeuerwehr, der Umweltzentrale und des Werkschutzes werfen. Die Tour führt aber zum Beispiel auch an der Acetylenanlage und dem Steamcracker vorbei, zeigt die Rückverbrennungsanlage, die Häfen und die Kläranlage. „Die letzte Werksrundfahrt des Jahres findet aufgrund der aktuellen Pandemielage online statt“, sagt Michael Wadle, Leiter des Besucherzentrums und lädt ein zu „einer außergewöhnlichen Entdeckungstour, die so nur virtuell möglich ist“.

Der Steamcracker II am BASF-Standort Ludwigshafen. © BASF SE

Drei Guides führen live über das Werksgelände und beantworten Fragen. Wer neugierig geworden ist, kann sich bis Donnerstag, 16. Dezember, 12 Uhr, unter besucherzentrum@basf.com anmelden und erhält dann per Mail den Teilnahmelink. Die Teilnahme ist laut BASF von jedem Endgerät mit Internetverbindung möglich. Rückfragen können an besucherzentrum@basf.com oder per Telefon unter 0621/607 16 40 gerichtet werden. red/agö

Info: Weitere Informationen unter basf.com/visitorcenter

