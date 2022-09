Selbstverteidigungstraining für Senioren in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Gemeinsam mit dem Eisenbahner Sportverein bietet der Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen an mehreren Dienstagen im Oktober ein Selbstbehauptungstraining für ältere Menschen an. Die Termine sind am 4., 11., 18. und 25. Oktober, jeweils von 16 bis 17.30 Uhr. Unter Leitung von Petra Mahlke erhalten die Seniorinnen und Senioren an den Tagen einen Einblick in die wichtigsten Themenbereiche von Selbstverteidigungskursen. Dabei geht es etwa um Gewalt gegen Senioren, Erkennen von Gefahrensituationen, Wirkung von Körpersprache, Einsatz der Stimme oder effektive Abwehrtechniken. Ein Vertreter des Polizeipräsidiums Rheinpfalz hält einen Vortrag zum Thema Prävention.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Körperliche Fitness ist für die Teilnahme an dem Kurs nicht erforderlich. Das Angebot findet im Gymnastikraum des ESV (Oskar-Vongerichten-Straße 7) statt. Anmeldung unter Telefon 0621/51 84 83. jei