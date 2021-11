„Sein Engagement hat viele Spuren hinterlassen“

Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen trauert um Franz Stalla, der – wie bereits kurz gemeldet – im Alter von 90 Jahren gestorben ist. „Franz Stalla hat den Vogelschutz in Ludwigshafen verkörpert und durch unzählige Aktivitäten und Aktionen vorangebracht“, würdigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck den Verstorbenen am Dienstag in einem Nachruf. Die Stadt verliere „einen hoch engagierten Menschen und ist dankbar für die vielen Spuren, die er in der Stadtgesellschaft und in der Landschaft hinterlassen hat.“

Schon in den 1950er Jahren schloss sich der bei der BASF tätige Ingenieur Franz Stalla den aktiven Ornithologen in der Region an und erhielt 1962 von der Vogelwarte Radolfzell die Lizenz zur Vogelberingung. 1960 gründete er einen vogelkundlichen Arbeitskreis, um das Thema Vogelschutz einem breiteren Kreis der Bevölkerung nahezubringen. Aus diesem heraus wurde 1969 die Orbea, die „Ornithologische Beobachtungsstation Altrhein“ im Maudacher Bruch gegründet.

Franz Stalla wurde 1974 in den ersten Landespflegebeirat – heute Naturschutzbeirat – der Stadt Ludwigshafen berufen und engagierte sich dort 45 Jahre lang. Ebenso war er seit den 1970er Jahren Naturschutzbeauftragter der Stadt. 1987 wurde er als erste Privatperson mit dem Umweltschutzpreis der Stadt geehrt. Neben vielen anderen Auszeichnungen erhielt Franz Stalla 1991 – persönlich vom damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl – das Verdienstkreuz 1. Klasse für seine Verdienste im Naturschutz. Für sein ehrenamtliches Engagement wurde Franz Stalla im Jahr 2000 der Maximilianstaler der Stadt Ludwigshafen am Rhein verliehen.

Eine hervorragende Grundlage für die Naturschutzplanung war die 1990 als Buch in der Schriftenreihe der Pollichia veröffentlichte „Vogelwelt der Stadt Ludwigshafen am Rhein“, in die mehr als 500 000 Beobachtungsdaten einflossen, wie das Rathaus schreibt. Franz Stalla regte demnach auch viele konkrete Maßnahmen für den Naturschutz in Ludwigshafen an – und warb häufig die erforderlichen Geldmittel von Spenderinnen und Spendern dafür ein. Er plante, organisierte und finanzierte etwa Heckenpflanzaktionen für Vogellebensräume im Maudacher Bruch, im Ebertpark, in der Nachtweide und am Begüthenweiher.

„Herausragender Mensch“

„Das Aufhängen und Betreuen von Nisthöhlen in städtischen Grünflächen, die Durchführung der Winterfütterung im Maudacher Bruch und im Wildpark und die Information und Beratung der Bürgerinnen und Bürger zu Fragen rund um den Vogelschutz wurden durch Franz Stalla und die Mitstreiter der Orbea jahrzehntelang zuverlässig und mit höchstem Engagement durchgeführt“, erinnert die Stadt. Sie trauert mit seiner Frau Helga und der Familie „um einen herausragenden Menschen“. Stallas Engagement für den Vogelschutz und den Naturschutz habe „in der Ludwigshafener Stadtlandschaft an vielen Orten dauerhafte Spuren hinterlassen“.