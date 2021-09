Sehenswerte Filme konkurrieren in Ludwigshafen um den Publikumspreis

„Geliefert“ ist Volker am Ende des gleichnamigen Dramas in nahezu jeder Hinsicht. Der Paketbote stellt nicht nur zu, was andere in der Welt des Internets bestellen. Er packt bei Kunden auch praktisch an, macht ihnen das Leben leichter - und sein eigenes schwerer. Für seine Touren braucht er die doppelte Zeit, doch das Wissen, als Paket-Engel Gutes getan zu haben, erfüllt Volker.

Volker wirkt in seiner Gutherzigkeit fast aus der Welt gefallen - und das bekommt er selbst zu spüren. Denn so großartig sein Zustellgebiet auf die Dienste des Helfers reagiert: Sein 16-jähriger Sohn Benny ist über den absenten Vater gar nicht begeistert, fällt durch schulische Überforderung auf und hat gleichzeitig seine eigene Forderung: an der Abschlussfahrt seiner Stufe teilzunehmen.

Regisseur Jan Fehse entwickelt hier einen präzisen Blick für die Nöte derer, die just aus ihrem großen Herzen heraus innige Not erfahren. Es ist eine Not, die sich vor allem eines starken Bjarne Mädels in der Hauptrolle wegen so kraftvoll entfaltet. Denn Mädel zeigt Volker als selbstbewussten, ja aufopferungsvollen Mann, der für das Wohl des Sohnes sogar schwarz einen Nebenjob annimmt, um seinen Traum zu erfüllen. Dass der ihn an die Grenzen der eigenen Existenz führen wird, scheint zwar keineswegs überraschend, macht den 90-Minüter in der Essenz jedoch besonders bitter. Zumal Benny die Anstrengungen des Vaters keineswegs schätzt. Die erbarmungslosen Kameraeinstellungen von Michael Wiesweg wirken hier wie ein Brennglas auf das soziales Drama - und ein versöhnliches Ende steht kaum zu erwarten. Es sind solche Stoffe, die beim Festival des deutschen Films für Rührung und Diskussionen sorgen. Und ihre Güte spricht für sich.

Erneut eine Sozialstudie

Das lässt sich auch über Ingo Raspers Komödiantenstück „Sterben ist auch keine Lösung“ sagen, das als Fernsehfilm für die ARD entstanden ist. Auch diese Premiere ist - trotz erweitertem Personal - vor allem eine Sozialstudie, diesmal in gutbürgerlich-akademischen Kreisen. Andrea Sawatzki mimt als Hanne eine femme fatale, die sich mithilfe von Hexenkünsten auf das baldige Ableben ihrer Gatten konzentriert. Dass sie im Lesezirkel ausgerechnet auf den krebskranken Intellektuellen Hermann (Walter Sittler) trifft, passt da ins Bild.

Denn der Rentner hat in seinem Zustand nichts zu verlieren - und sehr viel für seine neue Bekanntschaft übrig, für die er sich als Casanova ins Zeug legt. Ganz gegen seine vorigen Gewohnheiten als stoffeliger Literatur-Kenner, stilisiert sich Hermann als grandioser Tänzer, Gentleman und gute Partie, die Hanne sichtbar imponiert. Der bevorstehende Tod verliert in diesem Beziehungsgeflecht fast schon seine Kraft, weil es gilt, eine fast perfekte Liebe zu retten. Der Film widersetzt sich titelgemäß dem Schicksal und sorgt für herrlich amüsante Momente; und insgesamt spendet er auch die Hoffnung und Zuversicht, dass ein Ende nicht unbedingt ein Abschluss sein muss.