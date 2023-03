Ludwigshafen. Ein sechsjähriges Kind ist bei einem Auffahrunfall in Ludwigshafen am Donnerstagmorgen verletzt worden. Das Mädchen saß im Auto ihrer 30-jährigen Mutter, die an der Kreuzung der Erzbergerstraße und der Pettenkoferstraße mit einer Autofahrerin zusammenstieß, berichtet die Polizei. Die Sechsjährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge weisen einen großen Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1