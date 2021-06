Schwimmtag für Hunde am Ludwigshafener Willersinnweiher

Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen plant einen Hundeschwimmtag im Freibad am Willersinnweiher. Das geht aus einer Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der FWG-Fraktion im Hauptausschuss hervor, die im April einen entsprechenden Prüfauftrag gestellt hatte. „In der Sitzung des Hauptausschusses am 26. April haben wir darüber informiert, dass wir uns ein solches Angebot durchaus vorstellen können, eine endgültige Festlegung der erforderlichen Auflagen ist noch nicht erfolgt“, schreibt die Verwaltung. Ein solcher Hundeschwimmtag werde in jedem Fall zunächst ein einmaliger Versuch sein. „Ob es in den Folgejahren Fortsetzungen geben kann, wird im Nachgang entschieden.“

Mit Blick auf die Verschuldung der Stadt könne ein solches Angebot keine kostenfreie Veranstaltung sein. Ausführlichere Aussagen könnten derzeit noch nicht getroffen werden – auch, weil die Vorbereitungen auf die Freibadsaison durch Corona sehr aufwendig gewesen seien und die Saison voraussichtlich erst im September ende. Erst danach ist ein Hundeschwimmen möglich.