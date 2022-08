Schwimmtag für Hunde

Ludwigshafen. Vor der Winterpause steht im Freibad am Willersinnweiher noch ein tierisches Vergnügen auf dem Programm. Am Samstag, 10. September, wird die Einrichtung für einen Hundeschwimmtag geöffnet. Von 10 bis 17 Uhr dürfen sich die Vierbeiner dann laut Mitteilung der Stadt im Nichtschwimmerbecken austoben. Der Eintritt kostet vier Euro für einen Hund in Begleitung von ein oder zwei Besitzerinnen beziehungsweise Besitzern. Für jeden weiteren Hund werden 2,50 Euro berechnet. Letzter Einlass ist um 16.15 Uhr. Herrchen und Frauchen sollen am Hundeschwimmtag nicht selbst schwimmen, dürfen ihre Tiere aber bis auf Kniehöhe ins Becken begleiten. Auf dem Freibadgelände gilt Anleinpflicht, jeder Hundehalter ist für die Hinterlassenschaften seines Vierbeiners verantwortlich.

Bliesbad bis 11. September offen

Während die reguläre Badesaison im Freibad am Willersinnweiher bis einschließlich Mittwoch, 7. September, dauert, hat die Badestelle Blies ein paar Tage länger für Besucher geöffnet. Letzter Badetag ist nach Angaben des Fördervereins der Sonntag, 11. September. Danach wird die Anlage für den Winter vorbereitet. Der Biergarten „Blies-König“ wird noch weiter geöffnet bleiben, informiert der Vereinsvorsitzende Hans-Jürgen Beringer. jei

Hundeschwimmtage gibt es auch in Mannheim und Heidelberg. © P. Rothe