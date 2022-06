Schwimmerin im Rhein geriet bei Ludwigshafen in gefährliche Strömung

Ludwigshafen. Eine Schwimmerin ist am Sonntagabend in Ludwigshafen in eine gefährliche Strömung geraten. Wie die Polizei mitteilt, begab die Schwimmerin sich gegen 18 Uhr in der Nähe der Parkinsel am Kieselstrand bis zur Hüfte in den Rhein. Die Strömung zog die Frau in den Rhein und brachte sie in eine lebensbedrohliche Situation. Passanten retteten die Frau, die an Land notärztlich versorgt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Wasserschutzpolizei Ludwigshafen weist aus diesem Anlass auf die Gefahren des Schwimmens in Fließgewässern hin. Vermeintlich harmlose Abkühlungsversuche können gefahrenträchtig sein und sollten unbedingt vermieden werden.

