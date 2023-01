Schwerer Raub mit Schusswaffe in Ludwigshafen - Polizei sucht Täter mit Prada-Jacke

Ludwigshafen. Zwei unbekannte Täter mit haben am Montagabend die Tageseinnahmen einer bereits geschlossenen Zulassungsstelle in Ludwigshafen erbeutet. Nach Polizeiangaben gelangten die Täter gegen 20.30 Uhr unter einem Vorwand in die Büroräume der Zulassungsstelle. Dort forderte einer der Männer von einem Mitarbeiter Geld und hielt dabei eine Schusswaffe in der Hand. Die Männer flüchteten mit den Tageseinnahmen in unbekannte Richtung.

Einer der Täter soll etwa 25 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß sein. Er hat eine schmale Statur, schwarze Haare und einen Drei-Tage-Stoppelbart. Er trug eine mattglänzende Jacke der Marke Prada und rote Schuhe. Der zweite Täter soll ebenfalls circa 25 Jahre alt und zwischen 1,70 bis 1,75 Meter groß sein, aber korpulent. Er hat eine Glatze mit Stoppeln und trug eine schwarze Jacke und Jogginghosen.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/9632773 entgegen.