Schweinchen fliegt durch den Ebertpark

Ludwigshafen. Wenn Boule-Spieler von einem „Schweinchen“ reden, handelt es sich keinesfalls um ein niedliches Ferkel: Gemeint ist bei der Sportart die Zielkugel, an die die Teilnehmer ihre Eisenkugeln bei ihrem Wurf so nah wie möglich platzieren müssen. Pétanque, wie die dem Boule-Spiel als Präzisionssport zugeordnet heißt, genießt bei den Franzosen wohl einen so hohen Stellenwert wie Fußball. Nicht umsonst wird die Kugel-Disziplin gar in Ligen und Weltmeisterschaften betrieben.

Auch in Ludwigshafen hat Pétanque eine treue Anhängerschaft. Die unabhängigen Spieler treffen sich im Ebertpark, um ihre Kräfte zu messen. Dabei geht es neben sportlicher Disziplin vor allem um den Spaß. Am Sonntag haben 24 Spieler im Rahmen des deutsch-französischen Sommerfestivals „Vive l’été“ an einem Bouleturnier teilgenommen. Das Event fand in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft Association Franco-Allemande Ludwigshafen und Mannheim (DFG-LU-MA) nahe der Konzertmuschel statt.

Claus Schönbucher, Präsident der DFG-LU-MA, spielt seit mehr als 40 Jahren Pétanque. An diesem Sonntag hat er jedoch die Rolle des Zuschauers eingenommen. „Beim Pétanque gibt es keine Verlierer“, sagt er. „Entweder man gewinnt das Spiel oder an Erfahrung.“

„Man amüsiert sich“

Harry Mathäß dagegen mischt beim Turnier mit. Der Organisator ist seit 42 Jahren vom Boule-Fieber befallen. Je zwei Teams à drei Spieler treten im Park gegeneinander an, insgesamt drei Partien werden ausgetragen, die als Supermêlée ausgelost wurden, erzählt Mathäß. Das bedeutet, jeder Spieler ist bei jeder Runde in einem neuen Team und hat andere Gegner. Die Partie ist beendet, sobald eine Gruppe 13 Punkte erreicht. Oder 50 Minuten vorbei sind. „Dann wird abgebrochen“, sagt Mathäß. Pétanque bedeutet so viel wie „geschlossene Beine“, erläutert Schönbucher. Es sei ein integrativer Sport, bei dem auch Spieler teilnehmen, die etwa nicht so gut so zu Fuß seien. Mäthäß findet es gut, dass es ein Sport für jedermann und alle Altersklassen ist. Respekt hat er für die vielen Senioren, die begeistert spielen. Dabei sollte man Pétanque unbedingt als Sport sehen und nicht unterschätzen. Florian hat als Kind mit Pétanque begonnen, allerdings längere Zeit nicht gespielt. Der 32-Jährige schätzt, dass sportlicher Ehrgeiz Hand in Hand mit Geselligkeit geht. Auch für Birgit Bezler-Wurm macht die Gemeinschaft unter den Spielern die Faszination aus. Sie ist seit zwei Jahren dabei.

Monika Kallweit konzentriert sich auf das Schweinchen, bevor sie mit Schwung ihre Kugel wirft. „Das Spiel ist sehr zwanglos und toll. Die Stimmung ist nach dem französischen Motto „on s’amuse“ (man amüsiert sich), fügt sie schmunzelnd hinzu. Die erste Runde wurde abgepfiffen. „Wir hätten das Spiel noch drehen können“, sagt sie und ihre Augen funkeln. „Bei Boule ist alles drin.“ Ihr gefällt, dass man kein Hochleistungssportler sein muss, aber dennoch genug Bewegung hat. „Man trinkt, isst, redet und spielt. Es ist eine wunderschöne Symbiose.“