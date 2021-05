Schwarzer Opel Corsa auf B44 gestreift

Ludwigshafen. Eine 21-Jährige hat am Sonntag gegen 16.45 Uhr mit ihrem schwarzen Opel Corsa den rechten Fahrstreifen der B44 aus Fahrtrichtung Speyer kommend stadteinwärts nach Ludwigshafen befahren.

Am Rheingönheimer Kreuz fuhr ein unbekannter Mann mit einem silberfarbenen VW vom Einfädelungsstreifen auf die Fahrbahn der B44 auf, übersah die Geschädigte und touchierte ihren Wagen im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Am Auto der Geschädigten entstand Lackabrieb an der gesamten rechten Seite.

Der Wagen des Unfallverursachers dürfte einen entsprechenden Schaden an dessen linker Seite aufweisen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/ 963 2122 in Verbindung zu setzen.