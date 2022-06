Schwangere Frau bei Auffahrunfall in Ludwigshafen leicht verletzt

Ludwigshafen. Eine schwangere Frau ist am Montagnachmittag bei einem Auffahrunfall in Ludwigshafen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr die 29-Jährige auf der Sumgaitalallee auf den Wagen eines 31-Jährigen auf, der aufgrund des Verkehrsaufkommens bremsen musste. Aufgrund ihrer Schwangerschaft wurde die 29-Jährige zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

