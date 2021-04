„Schutzräume sind wichtig“

Ludwigshafen. Bereits zum zweiten Mal fand der Diversity-Tag der Hochschule Ludwigshafen als Videokonferenz statt. Das Thema, das zur Diskussion stand, lautete „Marginalisierung und Mobbing – zur gesellschaftlichen Bedingtheit gewaltvoller Beziehungen“. Während Marginalisierung gesellschaftlichen Ausschluss bedeutet, handelt es sich bei Mobbing um individuellen.

„Marginalisierung ist Ausgrenzung durch zugeschriebene negative Eigenschaften. Es kommt zu einem Gefühl der Gruppenzugehörigkeit, doch Gruppen sind nur Konstruktionen“, sagte Tsepo Bollwinkel, der Vorträge zum Thema Menschenrechte hält. Es gebe in einer Gesellschaft die verschiedensten Annehmlichkeiten wie Glaubwürdigkeit, Anerkennung, Wertschätzung. Manche Menschen befänden sich näher an diesem „Präsentkorb“ der Annehmlichkeiten, andere wiederum seien etwas weiter entfernt, einige stünden außerhalb. „Eine alleinerziehende Mutter mit Migrationshintergrund, deren Asylantrag gerade läuft, würde nie einen Kredit bei einer Bank bekommen, auch wenn sie in ihrem Heimatland ein Studium absolviert hat“, so Bollwinkel. „Menschen, die weiter draußen sind, müssen sich mehr anstrengen.“

Normen würden konstruiert, und man gehe davon aus, dass die Mehrheit als Maß für diese Normen genommen wurde. Doch dies sei in der Realität nicht haltbar, denn jedes Individuum habe mehr oder minder Abweichungen von der Norm. „Dahinter verbirgt sich eine Macht-Hierarchie. Die, die unten sind, versuchen, nach oben zu kommen.“

Die individuelle Form der Marginalisierung ist das Mobbing. „Wir denken, wir hätten die große Erlaubnis zum Mobben, in Gedanken ist es legitim, wenn wir anderen das antun. Wir glauben fest an eine Ungleichwertigkeit.“ Um Veränderung herbeizuführen, müsse die „große Erlaubnis“ hinterfragt werden, wem sie nütze, welche Bedürfnisse sie erfülle und ob es Alternativen gebe.

Die, die gemobbt werden, bräuchten Unterstützung, zum Beispiel durch Schutzräume, wo die Betroffenen Beratung durch Sozialarbeiter bekommen. „Doch bei Mobbing beide Parteien an einen Tisch zu bringen, halte ich für keine gute Lösung. Wer möchte schon mit jemandem zusammenkommen, der einen beleidigt hat?“, sagt Bollwinkel. Da helfe es mehr, sich mit Peers zusammenzuschließen, also mit Leuten, die aus denselben Gründen gemobbt werden. Dadurch ergebe sich das Gefühl von „Wir sind viele“.