Schutz vor Hochwasser und Starkregen

Ludwigshafen. Bürger in Ludwigshafen sollen künftig besser gegen Naturereignisse wie Hochwasser und Starkregen geschützt sein. Deshalb will die Verwaltung ein Vorsorgekonzept erstellen. Der Erarbeitung und Vergabe dieses Konzeptes mit einem Gesamtvolumen von 200 000 Euro hat der Bau- und Grundstücksausschuss jüngst zugestimmt.

AdUnit urban-intext1

Nach Angaben der Verwaltung ist die Auswirkung des Klimawandels auf Hochwasser- und Starkregenereignisse ein sehr aktuelles Thema. „Bei extremen Hochwasserereignissen können auch hinter gut ausgebauten Schutzanlagen große Schäden entstehen“, hieß es in der Vorlage zur Sitzung. Starkregenereignisse seien sogar noch schwieriger zu kalkulieren. Deshalb sei in einem verwaltungsinternen Arbeitskreis bereits ein Handlungskonzept für die Einbindung der Starkregen Vorsorge in die Verwaltungsabläufe erarbeitet worden. Dies soll nun durch ein konkretes Maßnahmenprogramm und eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit ergänzt werden. Gerade das Bewusstsein in der Bevölkerung für die Eigenvorsorge gegen Überflutungen soll gestärkt werden – immerhin wären in Ludwigshafen bei einem Versagen der Hochwassereinrichtungen rund 100 000 Menschen direkt betroffen.

Für die Umsetzung sollen ein Ingenieurbüro mit wasserbaulichem Schwerpunkt und eine Kommunikationsagentur für die Bürgerbeteiligung beauftragt werden. Als Ergebnis ist eine dauerhafte Informationsquelle rund um Hochwasser und Starkregen im Internet vorgesehen. Auch Informationsspaziergänge in den Ortsteilen sind geplant. Für die Erstellung des Konzepts ist eine Landesförderung möglich. jei