Schulhofprojekt überzeugt die Jury

Ludwigshafen. Beim 17. Umweltschutzpreis sind im Hack-Museumsgarten zehn Projekte ausgezeichnet worden. Das Motto „ArtenReich LU – wir schaffen mehr Vielfalt für die Stadt“ machte auf die Notwendigkeit des Schutzes der Biodiversität aufmerksam und sollte die Menschen motivieren, im eigenen Wirkungsbereich damit zu beginnen. Der Preis selbst feierte zusätzlich ein kleines Jubiläum, denn vor 35 Jahren wurde 1987 der 1. Städtische Umweltschutzpreis in Ludwigshafen verliehen. In Vertretung des Bau- und Umweltdezernenten Alexander Thewalt nahm Beigeordneter Andreas Schwarz am Weltbienentag die Ehrungen gemeinsam mit Christoph Keimes, Geschäftsführer der Lukom, vor.

Den ersten Preis in der Kategorie „Schulen, Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen“ erhielt die Integrierte Gesamtschule Edigheim für ihr Schulhofprojekt „NaturErlebnisRaum“ mit einem Scheck über 700 Euro. Mit ihrem Projekt „Die Vogelexperten“ konnte die Kindertagesstätte Pfingstweide die Jury für einen zweiten Preis überzeugen, verbunden mit einem Preisgeld von 500 Euro. Der dritte Preis ging mit 200 Euro an die IGS Ernst Bloch mit ihrem Beitrag „Insekten schützen – Artenvielfalt bewahren“.

In der zweiten Kategorie „Vereine, Verbände, Institutionen und Einzelpersonen“ durfte sich das DRK-Pflegeheim „In der Melm“ über einem Scheck über 500 Euro für seinen Erlebnisgarten für Menschen und Tiere in Kombination mit einer Dach- und Wandbegrünung freuen. Den zweiten Platz belegte der Verein Wald- und Wiesenfreunde 2010 für seine vielfältigen Vereinsprojekte mit Bezug zu Natur und Umwelt mit einem Preisgeld von 300 Euro. Den dritten Platz teilten sich drei Projekte mit jeweils 200 Euro. Mit der Umwandlung einer ehemals landwirtschaftlichen Fläche in eine blühende Wiese für Insekten und Vögel überzeugten Ines Feldmann und Elke Kreiselmaier die Jury. Birgit Burrer bewarb sich erfolgreich mit ihrem naturnahen Garten als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Josefine und Hans-Josef Wieme konnten mit der naturnahen Umgestaltung ihres Gartens sowie einer öffentlich zugänglichen Fläche für alle punkten.

Mehr Zeit für Bewerbungen

Corona-bedingt war der Bewerbungszeitraum um ein halbes Jahr verlängert worden, um insbesondere Schulen, Kitas sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen eine Teilnahme zu ermöglichen. Auf Plakaten präsentierten die Preisträgerinnen und -träger ihre Projekte im Anschluss. Als musikalischen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz bereicherte das Orchester des Wandels mit einem Streichquartett die Veranstaltung. Die Musikerinnen und Musiker aus der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz setzen sich mit ihren Beiträgen für Umweltschutzprojekte weltweit und vor Ort ein. red

