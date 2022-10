Schule durch Brand in Ludwigshafen beschädigt

Ludwigshafen. Bei einem Brand am heutigen Montagmorgen ist eine Schule in Ludwigshafen beschädigt worden. Wie die Feuerwehr aus Ludwigshafen mitteilte, wurde diese um 04.55 Uhr zu einem Brand in der Franz-Zang-Straße nach Mundenheim gerufen. Vor Ort fand die Feuerwehr einen kleinen brennenden LKW in der Nähe der berufsbildenden Schule vor. Aufgrund des intensiven Brands wurden Gebäudeteile der Schule beschädigt. Die weitere Ausbreitung konnte jedoch verhindert werden. Keine Personen waren betroffen. Die Ermittlungen zu Brandursache wurden aufgenommen.

