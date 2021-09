Schuhe bis unters Dach: Ludwigshafener Benjamin Weiß sammelt leidenschaftlich gerne Sneaker

„Mein erstes Paar Sneaker habe ich mit 13 Jahren von meinen Eltern geschenkt bekommen. Das waren Jordans“, erzählt Benjamin Weiß. Seither stapeln sich die Schuhkartons bei ihm zuhause wortwörtlich bis unters Dach. Denn dort hat sich der 34-Jährige ein Sneaker-Zimmer eingerichtet, Ob auf Kartons gestapelt oder Regalbrettern, jeder seiner rund 110 Paar Sneaker hat seinen festen Platz - und seine eigene Geschichte.

„Schuhe sind für mich Wegbegleiter, deshalb verbinde ich mit jedem Sneaker auch eine Erinnerung. Dieses Paar habe ich zum Beispiel in New York bei einem Urlaub gekauft“, erzählt Weiß und zieht ein paar weiße Sneaker aus dem Regal. Einmal hat er in Stuttgart sogar mit einem Campingstuhl vor einem Geschäft gewartet, um sich zum Verkaufsstart ein bestimmtes Paar Schuhe zu ergattern.

Denn seine Sneaker kauft der 34-Jährige am liebsten im Laden und nicht online. „Ich muss die Schuhe einfach in echt sehen, anfassen und reinschlüpfen“, erklärt er und ergänzt: „Außerdem kann man sich vor Ort einfach besser mit der Community vernetzen.“ In der Region geht Weiß deshalb gerne in Mannheim oder Frankfurt auf Sneaker-Shoppingtour. „Die großen Ketten vermeide ich aber, weil ich einfach Schuhe tragen will, die nicht jeder hat und die es überall gibt. Bisher habe ich auch noch niemanden gesehen, der meine Schuhe auch hatte“, sagt er mit stolzem Lächeln. Und seine Schuhe bleiben trotz Sammlerwert nicht im Karton. „Schuhe gehören an den Fuß“, sagt er lachend.

Kleidung passend abstimmen

Seine Lieblingsschuhe in der Sammlung sind von der Marke Saucony, die er auch an diesem Tag zu einem weißen Oversize-T-Shirt und einer braunen Cargohose kombiniert hat. Die Schuhe stimmt er meistens auf seine Kleidung ab. Da kann es auch schon mal vorkommen, dass Weiß am Tag fünf bis sechs Mal andere Schuhe anzieht und durchwechselt. „Die Schuhe müssen mich einfach anmachen, sonst kaufe ich sie mir nicht. Hier gefällt mir die Farbkombination besonders gut.“ Die Turnschuhe gehören mit der weißen Sohle und den verschiedenen Brauntönen des Obermaterials aber eher zu den schlichteren Exemplaren in seiner Sammlung.

Auf einem Regalbrett fallen zwei sehr bunte Schuhe ins Auge. Darunter Schuhe in Regenbogenfarben von Adidas. „Die Sohle wurde sogar bei BASF entwickelt“, weiß er, der beim Ludwigshafener Unternehmen eine Umschulung zum Chemikanten macht. Der 34-Jährige greift nach Sneaker, die aussehen, wie das gescheckte Muster einer Wassermelone. „Die sind auch von Adidas und waren eine Kooperation mit Dragonball. Der Schuhkarton sieht deshalb wie ein Manga aus“, erzählt Weiß, der großer Anime-Fan ist.

Das Motiv seines Lieblingsanimes hat er auf dem Hals tattoowiert. Aber auch Schuhmotive sind geplant. „Bisher habe ich keine Schuhe auf der Haut, das soll sich ändern. Ich möchte die komplette linke Wade zumachen“, überlegt er.

Denn Tattoos gehören zu seinem Gesamtbild dazu. Und das präsentiert Weiß auf den Sozialen Netzwerken. Auf Instagram (benji.kickz) lädt er Bilder von sich und den Schuhen hoch. Mal mit der Popakademie oder dem Hafen von Mannheim im Hintergrund. Seine Präsenz auf dem Netzwerk hat ihm in den vergangenen Jahren auch schon Kooperationen ermöglicht. „Ich bekomme manchmal Schuhe zugeschickt. Aber ich will das nicht professionell machen. Ich bin auf gar keinen Fall ein Influencer“, betont er.

Fotos selbst machen

Was er sich wiederum gut vorstellen kann, ist sich mit der Fotografie ein zweites Standbein als Nebenberuf aufzubauen. Denn seine Fotos für Instagram macht Weiß hauptsächlich selbst. Das funktioniert mit einem Selbstauslöser. „Ich weiß einfach, was mir gefällt und muss das nicht jemandem erklären.“

Um künftig Fotos von seinen Sneakern in noch besserer Qualität zu machen, möchte sich Weiß eine neue Kamera anschaffen. „Aber erst zu Weihnachten. Das ist schon eine teure Anschaffung.“ Bis dahin sind aber auch weitere Sneaker-Käufe geplant. Mindestens einen neuen Schuhkarton stellt Weiß jeden Monat in sein Zimmer dazu. „Es können aber auch mal zwei oder drei Paar neue Treter sein.“