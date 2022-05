Schuften für Sportparcours

Ludwigshafen. Im Volkspark in der Ludwigshafener Gartenstadt sind am Freitag mehrere Geräte für einen neuen Sportparcours aufgestellt worden. Das Projekt ist durch eine Initiative des Ortsvorstehers Andreas Rennig (Mitte, SPD) entstanden und wurde durch den Ortsbeirat unterstützt und getragen. Ermöglicht haben den Bewegungspark zahlreiche Spenden. Das neu geschaffene Sportangebot im Volkspark umfasst nach Angaben des Ortsvorsteherbüros fünf Geräte, darunter auch ein Inklusionsbarren. Die fleißigen Aufbauhelfer wurden am Freitag mit einem Imbiss belohnt. jei

