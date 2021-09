Schüsse mit Schreckschusswaffe in der Innenstadt

Ludwigshafen. Mehrere Schüsse konnten am späten Montagnachmittag in Ludwigshafen gehört werden. Drei Personen wurden daraufhin von der Polizei gesucht und kontrolliert. Nach Polizeiangaben schossen die drei Männer beim Verlassen einer Sportbar drei Mal mit einer Schreckschusswaffe in die Luft. Noch bevor die Polizei vor Ort eintreffen konnte, flüchteten sie. Die Polizei entdeckte die Männer daraufhin in der Nähe der Rheingalerie, nachdem sie dort erneut in die Luft geschossen hatten.

Bei einem 36 - Jährigen aus Ludwigshafen konnte im Rucksack Munition für eine Schreckschusswaffe gefunden werden. In einem Gebüsch nicht weit von den drei Männern konnte die Waffe sichergestellt werden. Einer der Beteiligten gab an, dass der 36 - Jährige Geburtstag hätte und sie diesen mit den Schüssen feiern würden. Alle drei waren teilweise erheblich alkoholisiert.