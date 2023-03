Schüsse in der Luitpoldstraße in Ludwigshafen – Anzeige gegen Jugendlichen

Ludwigshafen. Am Dienstagabend hat ein 17-Jähriger in der Luitpoldstraße in Ludwigshafen um sich geschossen. Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen gegen 21.30 Uhr die Schüsse über Notruf. Mehrere Streifen rückten direkt aus. Vor Ort stellten die Polizeikräfte fest, dass es dort zu Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem 27-Jährigen und dessen 23-Jährigen Freundin gekommen war. Der Jugendliche schoss währenddessen mit einer Schreckschusswaffe. Niemand wurde verletzt. Den 17-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

